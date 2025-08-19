«С Нобелевской премией, видно, придется повременить»

Дональд Трамп намерен заключить мирное соглашение на трехстороннем саммите с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако до этого президенты России и Украины должны встретиться лично, чтобы согласовать детали прекращения огня и дальнейшего урегулирования конфликта. В Вашингтоне практически уверены, что в Кремле данную формулу поддерживают. Однако официально об этом заявлено не было. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе оптимизм главы Белого дома не разделяет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По итогам больших переговоров в Вашингтоне американская сторона, а также европейцы без пяти минут выразили уверенность, что Владимир Путин дал свое согласие на встречу с Владимиром Зеленским. Данный факт подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио, которому официально поручено заниматься переговорной темой, а также Эмманюэль Макрон. Общий смысл такой: сначала будут личные контакты с глазу на глаз, затем к лидерам России и Украины присоединится Дональд Трамп, чтобы, как он любит говорить, финализировать сделку. Судя по всему, предполагается сразу несколько встреч. В СМИ появились комментарии относительно того, где все это может произойти: в Риме, Швейцарии или где-то еще.

Президент Соединенных Штатов дал очередное эмоциональное интервью дружественному телеканалу Fox News. Общий смысл такой: всем нужно уступать, Украина не станет членом НАТО, но получит гарантии безопасности. Американских солдат в этой стране не будет, однако Германия, Великобритания и Франция ранее не исключали, что могут разместить на украинской территории свои воинские контингенты. США, со своей стороны, возможно, обеспечат воздушную поддержку этим силам. И вроде бы Путин и против этого не возражает.

Формула мира выглядит следующим образом: территории в обмен на гарантии безопасности. Имеется в виду та часть Донбасса, которую контролируют вооруженные силы Украины. Все это отходит Российской Федерации, но последняя тоже что-то уступает, некие земли. Однако сначала должна состояться личная встреча двух Владимиров. На сегодня не совсем понятно, это будет встреча без предварительных условий или все-таки наоборот — сначала предполагается зафиксировать тот самый обмен территориями, скажем, на встрече делегаций, а потом просто утвердить документ в ходе очередного саммита. Вряд ли Киев на подобное согласится, ибо это очень похоже на капитуляцию.

Логично привести официальный комментарий помощника президента РФ Юрия Ушакова относительно телефонного разговора глав России и США накануне: «Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах». Ничего о личной встрече не говорится. Что касается размещения войск стран-членов НАТО в соседнем государстве, МИД Российской Федерации не раз называл подобный сценарий категорически неприемлемым для Москвы.

Создается такое впечатление, что после ярких встреч в Белом доме оптимизма стало несколько меньше — пена сошла. По крайней мере, от российской стороны никаких официальных подтверждений встречи с Зеленским нет, как было сказано выше. Есть теоретическое согласие подписать ранее подготовленный итоговый документ. Нет ясности и с гарантиями безопасности. И, собственно, что такое «обмен территориями»? Стремление Трампа получить Нобелевскую премию можно понять. Но, видно, с этим придется немного повременить.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе