«С Нобелевской премией, видно, придется повременить»
Дмитрий Дризе — о перспективе личной встречи президентов России и Украины
Дональд Трамп намерен заключить мирное соглашение на трехстороннем саммите с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако до этого президенты России и Украины должны встретиться лично, чтобы согласовать детали прекращения огня и дальнейшего урегулирования конфликта. В Вашингтоне практически уверены, что в Кремле данную формулу поддерживают. Однако официально об этом заявлено не было. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе оптимизм главы Белого дома не разделяет.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
По итогам больших переговоров в Вашингтоне американская сторона, а также европейцы без пяти минут выразили уверенность, что Владимир Путин дал свое согласие на встречу с Владимиром Зеленским. Данный факт подтвердил и госсекретарь США Марко Рубио, которому официально поручено заниматься переговорной темой, а также Эмманюэль Макрон. Общий смысл такой: сначала будут личные контакты с глазу на глаз, затем к лидерам России и Украины присоединится Дональд Трамп, чтобы, как он любит говорить, финализировать сделку. Судя по всему, предполагается сразу несколько встреч. В СМИ появились комментарии относительно того, где все это может произойти: в Риме, Швейцарии или где-то еще.
Президент Соединенных Штатов дал очередное эмоциональное интервью дружественному телеканалу Fox News. Общий смысл такой: всем нужно уступать, Украина не станет членом НАТО, но получит гарантии безопасности. Американских солдат в этой стране не будет, однако Германия, Великобритания и Франция ранее не исключали, что могут разместить на украинской территории свои воинские контингенты. США, со своей стороны, возможно, обеспечат воздушную поддержку этим силам. И вроде бы Путин и против этого не возражает.
Формула мира выглядит следующим образом: территории в обмен на гарантии безопасности. Имеется в виду та часть Донбасса, которую контролируют вооруженные силы Украины. Все это отходит Российской Федерации, но последняя тоже что-то уступает, некие земли. Однако сначала должна состояться личная встреча двух Владимиров. На сегодня не совсем понятно, это будет встреча без предварительных условий или все-таки наоборот — сначала предполагается зафиксировать тот самый обмен территориями, скажем, на встрече делегаций, а потом просто утвердить документ в ходе очередного саммита. Вряд ли Киев на подобное согласится, ибо это очень похоже на капитуляцию.
Логично привести официальный комментарий помощника президента РФ Юрия Ушакова относительно телефонного разговора глав России и США накануне: «Владимир Путин и Дональд Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах». Ничего о личной встрече не говорится. Что касается размещения войск стран-членов НАТО в соседнем государстве, МИД Российской Федерации не раз называл подобный сценарий категорически неприемлемым для Москвы.
Создается такое впечатление, что после ярких встреч в Белом доме оптимизма стало несколько меньше — пена сошла. По крайней мере, от российской стороны никаких официальных подтверждений встречи с Зеленским нет, как было сказано выше. Есть теоретическое согласие подписать ранее подготовленный итоговый документ. Нет ясности и с гарантиями безопасности. И, собственно, что такое «обмен территориями»? Стремление Трампа получить Нобелевскую премию можно понять. Но, видно, с этим придется немного повременить.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".