Президента Ирана тревожат внерегиональные игроки на Южном Кавказе

Первым иностранным лидером, ставшим свидетелем перемен на Южном Кавказе, о которых говорил в своем обращении премьер Армении Никол Пашинян, оказался прибывший с визитом в Ереван 18 августа президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Иранская сторона изначально негативно отреагировала на согласованный в Вашингтоне проект открытия транспортного коридора, после саммита в американской столице получившего название «Маршрут Трампа» и призванного соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении.

Однако армянская сторона в итоге сумела убедить Тегеран в том, что создаваемые новые реалии на Южном Кавказе не приведут к дестабилизирующему внешнему влиянию.

«Мы ясно заявили о своей чувствительности к присутствию и вмешательству внерегиональных игроков в регион Южного Кавказа. Мы ясно донесли это до наших друзей в Республике Армения и выслушали их объяснения. Нас заверили, что их партнерство с американскими компаниями будет осуществляться через компанию, зарегистрированную в Армении в соответствии с законодательством этой страны»,— заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По словам иранского дипломата, в соглашении Еревана и Баку «было подчеркнуто, что создание транспортных путей никоим образом не должно подрывать международно признанные границы, противоречить суверенитету Армении и приводить к каким-либо изменениям в геополитике региона».

Позитивно отреагировала на проект «Маршрут Трампа» и российская сторона. «Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь Армению поддерживаем. Если они считают, что подписание соответствующей декларации в Вашингтоне обеспечивает большие гарантии безопасности, то это хорошо, потому что мы также поддерживаем мирные процессы на Южном Кавказе, это целиком и полностью отвечает нашим интересам»,— заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.