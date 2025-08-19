Прокуратура нашла нарушения в работе пермской круизной компании

В Пермском крае транспортной прокуратурой найдены нарушения законодательства об охране труда на предприятии водного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Надзорным органом установлено, что работники ООО «Камская круизная компания» допускались к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения и обязательных медицинских осмотров. Кроме этого, им не выдавались средства индивидуальной защиты.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Транспортным прокурором внесено представление директору общества. В отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

ООО «Камская круизная компания» зарегистрировано в 2014 году. Единоличным владельцем и директором является Юлия Антонова. Компания ведет деятельность туроператоров. Выручка общества в 2024 году составила 206 млн руб., чистая прибыль — 57 млн руб. Компания является близкой структурой к владельцу Камского речного пароходства Михаила Антонова.