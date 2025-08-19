Оборонные компании теряют позиции

Акции оборонных компаний Европы обвалились после переговоров в Белом доме. Инвесторы позитивно оценили встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза накануне, отмечает телеканал CNBC. Больше всего упали котировки итальянского оборонного концерна Leonardo — в моменте более чем на 9,5%. Следом, со снижением около 8%, идет немецкий производитель танков Renk Group AG и шведская авиастроительная компания Saab. Один из крупнейших немецких производителей Rheinmetall терял около 6%.

Подобную реакцию рынка можно было ожидать, однако говорить о снижении интереса к акциям оборонных компаний нельзя, говорит частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Мы замечаем наличие переговорного процесса, который в конце концов может привести к урегулированию геополитического кризиса. Плюс эти акции в последнее время очень сильно разогреты. Если перспективы бурного роста выручки, заказов и так далее становятся менее понятными, то на рынке происходит фиксация прибыли. В обозримом будущем такие значительные расходы на военные нужды прекратятся и войдут в плановые рамки.

Целиком списывать оборонный сектор, наверное, нельзя, потому что прежде всего европейским странам нужно восстанавливать те запасы вооружения и боеприпасов, которые были потрачены, проводить перевооружение, сосредоточиться на выполнении программы 5% ВВП на военные расходы.

Оборонный сектор — не такая большая часть экономики, поэтому динамика акций не отражает всей динамики рынка.

История показывает, что в развитии любой оборонной сферы наблюдается тенденция от удешевления к удорожанию. Доходы европейских оборонных компаний никуда не денутся, лишь нужно понять, какая из них будет действовать наиболее эффективно и окажется наиболее успешной. Потому что мирный процесс может вернуть в том числе и Россию на мировой рынок вооружения, где у нее будут очень сильные позиции».

Тем временем индекс Мосбиржи прибавил около 1,2% и находится на уровне чуть ниже 3000 пунктов. В лидерах — акции «Сегежи», «М.Видео», «Полюс» — они растут примерно на 2%. Российские инвесторы на фоне продвижения переговорного процесса могут вести себя осторожно. Скорее всего, рынок покажет незначительную положительную динамику, считает директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков: «У нас есть спекулятивный капитал, делаются краткосрочные покупки, и часть участников присоединяются к этому движению. Понятно, что для такого ралли необходимы дополнительные объемы средств, которые бы входили на рынок. Большинство инвесторов сейчас занимают выжидательную позицию, после того как в начале года Трамп обещал разрешить быстрые сделки и так далее. Этого не произошло.

Так как притока капитала не предвидится, мы видим просто спекулятивную волатильность, но определенное участие инвесторов присутствует. Плюс ко всему рынок в последнее время ориентирован больше на историю со снижением ключевой ставки, долговым рынком и так далее. Много спекуляций наблюдается вокруг темы нефти, но я отмечу, что восстановление территории, строительство — все это будет затрагивать и энергетический сектор, и металлургический, будет увеличиваться спрос на энергоресурсы, возникнут дополнительные возможности для активизации экономического роста. Поэтому, когда спекулируют на том, что потенциальные санкции создадут проблемы для поставок нефти, и цена на нефть вырастет, могу сказать, что нет, сильно не вырастет. Потому что невозможно взять откуда-то дополнительные объемы, которые поставляются на внешние рынки России».

Тем временем нефть марки Brent падает более чем на 1%. Ее цена опустилась ниже $66 за баррель. На премаркете среди основных американских оборонных компаний General Dynamics показывает небольшое снижение, а Lockheed Martin — прирост до 1%. Northrop и Textron прибавили по 0,2%.

Александра Майданская, Никита Путятин