Оборонные компании теряют позиции

Как инвесторы отреагировали на переговоры в Белом доме

Акции оборонных компаний Европы обвалились после переговоров в Белом доме. Инвесторы позитивно оценили встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров Евросоюза накануне, отмечает телеканал CNBC. Больше всего упали котировки итальянского оборонного концерна Leonardo — в моменте более чем на 9,5%. Следом, со снижением около 8%, идет немецкий производитель танков Renk Group AG и шведская авиастроительная компания Saab. Один из крупнейших немецких производителей Rheinmetall терял около 6%.

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Подобную реакцию рынка можно было ожидать, однако говорить о снижении интереса к акциям оборонных компаний нельзя, говорит частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Мы замечаем наличие переговорного процесса, который в конце концов может привести к урегулированию геополитического кризиса. Плюс эти акции в последнее время очень сильно разогреты. Если перспективы бурного роста выручки, заказов и так далее становятся менее понятными, то на рынке происходит фиксация прибыли. В обозримом будущем такие значительные расходы на военные нужды прекратятся и войдут в плановые рамки.

Целиком списывать оборонный сектор, наверное, нельзя, потому что прежде всего европейским странам нужно восстанавливать те запасы вооружения и боеприпасов, которые были потрачены, проводить перевооружение, сосредоточиться на выполнении программы 5% ВВП на военные расходы.

Оборонный сектор — не такая большая часть экономики, поэтому динамика акций не отражает всей динамики рынка.

История показывает, что в развитии любой оборонной сферы наблюдается тенденция от удешевления к удорожанию. Доходы европейских оборонных компаний никуда не денутся, лишь нужно понять, какая из них будет действовать наиболее эффективно и окажется наиболее успешной. Потому что мирный процесс может вернуть в том числе и Россию на мировой рынок вооружения, где у нее будут очень сильные позиции».

Тем временем индекс Мосбиржи прибавил около 1,2% и находится на уровне чуть ниже 3000 пунктов. В лидерах — акции «Сегежи», «М.Видео», «Полюс» — они растут примерно на 2%. Российские инвесторы на фоне продвижения переговорного процесса могут вести себя осторожно. Скорее всего, рынок покажет незначительную положительную динамику, считает директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков: «У нас есть спекулятивный капитал, делаются краткосрочные покупки, и часть участников присоединяются к этому движению. Понятно, что для такого ралли необходимы дополнительные объемы средств, которые бы входили на рынок. Большинство инвесторов сейчас занимают выжидательную позицию, после того как в начале года Трамп обещал разрешить быстрые сделки и так далее. Этого не произошло.

Страны «пятерки» согласовали механизм общих товарных торгов

Так как притока капитала не предвидится, мы видим просто спекулятивную волатильность, но определенное участие инвесторов присутствует. Плюс ко всему рынок в последнее время ориентирован больше на историю со снижением ключевой ставки, долговым рынком и так далее. Много спекуляций наблюдается вокруг темы нефти, но я отмечу, что восстановление территории, строительство — все это будет затрагивать и энергетический сектор, и металлургический, будет увеличиваться спрос на энергоресурсы, возникнут дополнительные возможности для активизации экономического роста. Поэтому, когда спекулируют на том, что потенциальные санкции создадут проблемы для поставок нефти, и цена на нефть вырастет, могу сказать, что нет, сильно не вырастет. Потому что невозможно взять откуда-то дополнительные объемы, которые поставляются на внешние рынки России».

Тем временем нефть марки Brent падает более чем на 1%. Ее цена опустилась ниже $66 за баррель. На премаркете среди основных американских оборонных компаний General Dynamics показывает небольшое снижение, а Lockheed Martin — прирост до 1%. Northrop и Textron прибавили по 0,2%.

Александра Майданская, Никита Путятин

