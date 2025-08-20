«Талан» коснулся частного

Уфимская мэрия утвердила проекты застройки квартала напротив тепловозоремонтного завода. На пересечении улиц Вокзальной, Ленина, Пермской группа компаний «Талан» планирует построить жилой комплекс на 2,2 тыс. жителей. В компании сообщили, что это будут квартиры класса уровня комфорт и выше. Предварительно будут снесены 40 домов частного сектора. По оценке одних экспертов, средняя стоимость квадратного метра составит от 165 до 195 тыс. руб., другие считают, что цена дойдет до 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Дочке" "Талана" согласовали застройку квартала возле ж.-д. вокзала в Уфе

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ "Дочке" "Талана" согласовали застройку квартала возле ж.-д. вокзала в Уфе

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Администрация Уфы утвердила ижевской группе компаний «Талан» проекты планировки и межевания территории площадью 66 тыс. кв. м, ограниченной улицами Вокзальной, Ленина, Пермской, Миасской. На месте сносимых 40 жилых домов и гаражей площадью 8 тыс. кв. м компания «Талан-Регион-71» (до мая этого года — «Цефея») намерена возвести жилой комплекс на 2,2 тыс. человек общей площадью более 66 тыс. кв. м. Первая очередь ЖК будет состоять из трех литеров высотой от 25 до 12 этажей общей жилой площадью 24,8 тыс. кв. м. На втором этапе появятся три секции от 25 до 14 этажей жилой площадью 27,2 тыс. кв. м и детсад на 120 мест. Третий включает в себя два 14- и 16-этажных дома жилой площадью 14 тыс. кв. м и детсад на 110 мест. Также в домах построят три подземные парковки на 986 машиномест.

Согласно постановлению мэрии, первую очередь ЖК планируется построить в 2027-2029 годах, вторую — до 2031 года, третью — до 2032 года.

Также проектом предусмотрено строительство локальных очистных сооружений. Кроме того, застройщик должен освободить от прав третьих лиц участки для расширения школы №95 в течение двух лет и передать их бесплатно в муниципальную собственность. До 2037 года город намерен перестроить образовательное учреждение 1960 года постройки, увеличив его до 1,1 тыс. мест. Сегодня там обучаются 200 человек.

В 2024 году за право развивать территорию квартала «Цефея» заплатила 301 млн руб., выиграв соответствующий конкурс. Минимальный объем инвестиций застройщика, согласно договору, должен составить не менее 12,3 млрд руб.

В конце прошлого года компания «Наследие», входящая в уфимскую группу компаний «Третий трест», оспорила в суде итоги конкурса на право застройки квартала. По мнению конкурента, торги были проведены с нарушениями. Конкурсная комиссия занизила оценку «Наследию» по одному из критериев, неправомерно указав на несоответствии представленных документов конкурсной документации, отмечал истец. Однако в текущем году арбитражный суд Башкирии, а затем и апелляционная инстанция отказали «Наследию» в удовлетворении иска. Суды отметили, что участники торгов получили равное количество оценочных баллов, однако «Цефея» предложила большую сумму цены права за заключение договора комплексного развития. «Наследие» готово было заплатить почти в три раза меньше — 107 млн руб., что стало определяющим фактором в выборе победителя.

В «Талан-регион-71» «Ъ» сообщили, что начаты проектные работы. «На данный момент полностью за счет застройщика ведется расселение, в том числе аварийного жилья. Начать снос запланировано в третьем квартале», — отметили в компании.

Дома будут выполнены в классе комфорт и комфорт плюс с разнообразными общественными пространствами.

Гендиректор сети агентств недвижимости «Эксперт» Елена Андреева подчеркивает, что проект будет дорогим, учитывая стоимость земли в центре города и объемы расселения: «Кроме того, в квартале сложный рельеф, есть овраг. Там напрашивается проект с переменной этажностью, который обыгрывает рельеф местности. Цена будет выше средней по рынку».

Как сообщил директор федеральной компании «Этажи» в Уфе Артур Девятериков, учитывая безупречную репутацию застройщика, клиенты уже начинают интересоваться стартом продаж как для собственного проживания, так и для инвестиций. «По предварительным оценкам, стоимость кв. м на старте продаж ожидается в диапазоне 165 - 195 тыс. руб., что вполне приемлемо для данной локации»,— прокомментировал Артур Девятериков.

Директор «Строительгрупп» Ильсияр Ларионова считает, что цена кв. м к моменту начала реализации квартир может быть приближена к 500 тыс. руб. «Снос и расселение 40 домовладений — достаточно кропотливая, сложная и дорогостоящая процедура, сроки сжатые — застройщику предстоит решить эти задачи за семь лет. Условия достаточно непростые, но группа "Талан" положительно зарекомендовала себя на рынке строительства в Уфе»,— заключила госпожа Ларионова.

Елена Мишина