«Рынку нужна предсказуемость»

О причинах летнего скачка котировок на бензин, эффективности мер по сдерживанию цен и роли биржевого канала для отрасли “Ъ” рассказал вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Карпов

Фото: предоставлено Петербургской биржей Антон Карпов

Фото: предоставлено Петербургской биржей

— Какие факторы, на ваш взгляд, привели к летнему скачку биржевых цен на бензин?

— Летний рост цен на топливо традиционен — его задают автомобильный сезон, летний пик туристических поездок по стране и ремонты на НПЗ. Но в этот раз к сезонному фактору добавились инциденты на НПЗ, при этом у рынка не оказалось инструмента быстрого вывода запасов на торги. Если смотреть на цифры, в июле объем реализации АИ-95 на бирже вырос на 3,7% к тому же периоду 2024 года и достиг 387 тыс. тонн, территориальный индекс европейской части России вырос на 9,6%, до 75,57 тыс. руб. за тонну. В августе объемы снизились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, но незначительно превышают показатели июля 2025 года, цены продолжили рост.

— Как, по вашим наблюдениям, изменилось поведение участников торгов в последние недели?

— В целом рынок работал в привычном режиме, хотя в отдельные дни в связи с новостями о внештатных ситуациях на НПЗ фиксировался ажиотажный спрос. 5–6 августа остаточный спрос на АИ-92 составил 102,6%, на АИ-95 — 62,6%. Биржа ведет ежедневный мониторинг недобросовестных торговых практик: за июль—август 2025 года выявлено девять случаев, что на треть меньше прошлогоднего показателя. В этом году к традиционному мониторингу добавились и выездные проверки. Кроме того, с 13 августа Петербургская биржа начала выпуск аналитических отчетов по нефтепродуктам. Такие отчеты дают участникам биржевого рынка нефтепродуктов полную статистическую и аналитическую информацию, включая объемы реализации, ремонты заводов, изменения цен в разрезе базисов поставки и принятые регуляторами решения. Все это повышает прозрачность и снижает нервозность на рынке.

— Как вы оцениваете эффективность действующего норматива обязательных продаж топлива на бирже? И какой эффект может оказать предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) повысить его с 15% до 17%?

— По нашим оценкам, сезонное — с апреля по сентябрь — повышение норматива действительно поможет сбалансировать спрос и предложение. Но важно понимать, что само по себе увеличение норматива работает только в связке с другими инструментами, включая вывод запасов на торги в экстренных случаях, соблюдение рекомендаций Минэнерго по биржевой реализации нефтепродуктов и строгий контроль за торговыми практиками. Тогда эффект будет ощутимым. Но в любом случае принятие такого решения — это полномочия ФАС и Минэнерго.

— Какие структурные изменения на рынке топлива, по вашему мнению, могли бы снизить риск повторения подобных скачков цен?

— В настоящее время развиваются биржевые торги с участием оператора товарных поставок на железнодорожном транспорте. Такие поставки позволяют осуществлять полный автоматический расчет через клиринг (за товар, транспорт, недогрузы, перегрузы, сверхнормативный простой цистерн), полностью прослеживать движение товара на всем маршруте следования до потребителя, а также менять маршрут в случае загруженности станции назначения.

Рынку нужна предсказуемость. Стабильные ежедневные объемы продаж и своевременная коммуникация со стороны правительства уже доказали свою эффективность. Хороший пример — рынок летнего дизтоплива, где повышение норматива, закрытие экспорта для непроизводителей и прямая поддержка аграриев позволили удержать цены. В результате индекс дизтоплива сегодня на 6% ниже, чем год назад.

— Какую роль, на ваш взгляд, может сыграть биржа в повышении устойчивости внутреннего топливного рынка?

— Биржевой канал доказал свою значимость для отрасли. Мы регулярно вносим точечные корректировки. Например, с 19 августа на аукционе открытия можно подать только одну заявку на покупку бензина с одним лотом при ж/д поставке. Это временная мера, но она уже делает бензин доступнее для большего числа участников.

— Как вы считаете, подобная ценовая динамика будет характерна для летних периодов в будущем?

— На котировки повлияла совокупность факторов: сезон, ремонты, внештатные остановки НПЗ. Сейчас принимаются меры для стабилизации биржевых объемов, и мы ожидаем, что в дальнейшем этот опыт будет учтен.

Интервью взяла Ольга Семеновых