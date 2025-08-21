Топливные составляющие

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Кокорева

Формула ценообразования бензина не самая сложная, но составляющих в ней достаточно. Главный и самый значительный компонент (60% от цены) — это налоги: налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налог на добавленную стоимость, акциз. Еще одна составляющая — демпфер. Если экспортная альтернатива выше индикативной цены, записанной в Налоговом кодексе, государство выплачивает НПЗ компенсацию. Если индикативная цена превышает экспортную альтернативу, как это было в пандемию, выплаты делают НПЗ государству.

Для получения демпфера оптовая цена на АИ-92 не должна превышать 110% индикативной. Законодательно выплаты составляют не 100% разницы, а 68% для бензина и 65% для дизельного топлива. Часть выплачиваемого демпфера для государства компенсируется ростом НДПИ на добычу нефти, который ложится на плечи сегмента добычи.

Другой фактор — себестоимость добычи и переработки нефти. У каждого производителя она может отличаться, именно поэтому стоимость бензина на заправках, например, «Татнефти» и «Роснефти», может быть разной. Себестоимость, в свою очередь, зависит от сложности разработки месторождения и качества добываемой нефти. Чем больше примесей, тем сложнее процесс очистки и переработки в конечный продукт.

Кроме того, на цену влияют расходы на обслуживание сети АЗС, а также спрос и предложение.

Рынок делится на внутренний и внешний. Чем больше производители экспортируют, тем меньше остается для внутреннего потребления. Предложение сокращается — цена растет.

Влияет на цену и конкуренция, поэтому стоимость бензина может отличаться в зависимости от региона. Во многом это зависит от наличия инфраструктуры и ее доступности. Чем больше НПЗ и АЗС в регионе, чем ближе регион к местам переработки и добычи, тем дешевле бензин. Если же инфраструктура слаборазвита, конкуренция в регионе низкая, то цены, как правило, выше.

Сказывается и сезонный фактор. НПЗ каждый год проходят плановый ремонт. В этот период предприятие останавливает свою деятельность — определенный объем топлива уходит с рынка, предложение сокращается. Бывают ситуации, когда компаниям приходится проводить ремонт сразу на нескольких предприятиях в регионе, и компенсировать часть выбывших на время объемов очень сложно. Кроме того, срок ремонтных работ может быть увеличен по разным причинам.

А вот стоимость нефти играет самую незначительную роль: при действующем в РФ налоговом режиме прямой корреляции между ценой сырья и бензина нет. Наконец, тип топлива также влияет на его стоимость. Бензин с более низким октановым числом дешевле, а с высоким — дороже.

На текущий момент ключевая причина роста стоимости бензина на бирже и рознице в августе — атаки на НПЗ.

Проблемы в работе предприятий привели к сокращению предложения бензина на внутреннем рынке, а дефицит топлива — к росту цен в РФ, которые теперь выше, чем на внешнем рынке.

В июле оптовая цена АИ-92 на основе экспортного нетбэка составила бы почти 64 тыс. руб. за тонну, а фактическая цена на внутреннем рынке была 65 тыс. руб.

Принятая правительством мера по запрету экспорта бензина до конца месяца должна стабилизировать внутренний рынок. Базовый прогноз БКС с учетом механизма демпфера предполагает среднюю розничную цену АИ-95 62 руб. за литр в 2025 году, что на 2% ниже текущей рыночной котировки в Центральном федеральном округе, на конец года мы ожидаем стоимость до 65 руб. за литр и последующий ежегодный рост цен на 2 руб.

Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»