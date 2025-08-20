Ритейл осваивает Сибирь

Маркетплейс Wildberries закрыл крупную сделку на складском рынке. Компания арендовала более 40 тыс. кв. м недалеко от Красноярска. Помещение обойдется ей в 500 млн руб. ежегодно. Площади будут использоваться в качестве распределительного центра для расширения присутствия в Сибири. Сейчас основной фокус развития маркетплейсов — небольшие города.

Онлайн-ритейлер Wildberries закрыл сделку по аренде логопарка на 41,4 тыс. кв. м в Емельяновском районе в окрестностях Красноярска, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. Срок соглашения, по его словам, составит пять лет. Коммерческий директор девелопера проекта Megastroy Сергей Молодов и консультант сделки CORE.XP подтвердили эту информацию, не раскрыв деталей сделки. В Wildberries уточнили, что новые площади будут использоваться как сортировочный центр.

Директор департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Игорь Кротенков говорит, что арендная ставка нового объекта Wildberries в Красноярке — 12 тыс. руб. за кв. м в год. Исходя из этой оценки, ежегодно объект будет обходиться в 500 млн руб.

Wildberries — крупнейший в России маркетплейс. Основатель и ключевой владелец бизнеса — Татьяна Ким. Оборот площадки в 2024 году составил 4,1 трлн руб. Сейчас в портфеле Wildberries 4 млн кв. м логистических площадей. По данным NF Group, в 2025 году маркетплейс самостоятельно реализует 2,2 млн кв. м новых складских объектов и стал крупнейшим девелопером в индустриальном сегменте в этом году.

Сейчас Wildberries строит в Красноярске собственный логопарк на 200 тыс. кв. м, инвестиции в который оцениваются в 10 млрд руб. Аренда площадей в период строительства связана с необходимостью закрыть краткосрочные потребности в площадях, говорит партнер NF Group Константин Фомиченко. Игорь Кротенков не исключает, что площадки будут решать разные задачи. Собственный фулфилмент-центр нужен для хранения товаров, а арендованный логопарк — для их распределения перед отправкой в пункты выдачи.

Сергей Молодов считает, что участники рынка розничной торговли сейчас в целом делают ставку на развитие в регионах. Благодаря этому высокий потенциал для складского девелопмента существует в том числе на Урале и в Сибири, отмечает он. В этом году 56% от общего объема спроса онлайн-операторов на склады пришлось на регионы, в традиционной рознице показатель выше — 78%, говорит господин Кротенков.

Расширение логистической инфраструктуры в субъектах РФ позволяет маркетплейсам охватить не только региональные центры, но и небольшие города, где темпы проникновения онлайн-торговли пока невысоки, говорит партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Население в них, по его словам, не всегда готово к крупным покупкам, но активно тратит деньги на потребительские товары. В первом квартале 2025 года регионы сгенерировали более 76% всех онлайн-продаж, отмечали ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли.

По данным IBC Real Estate, в январе—августе 2025 года в России в общей сложности онлайн-операторам было продано или сдано 0,9 млн кв. м складских площадей. Год к году показатель сократился на 63%. Снижение связано со сдержанной активностью маркетплейсов: после двух лет рекордно высокого спроса их активность стабилизируется, считают консультанты.

Игорь Кротенков полагает, что в ближайшие три года маркетплейсы будут сфокусированы на налаживании процессов на новоприобретенных площадях и сократят темпы расширения портфелей. В регионах дополнительным фактором сдерживающим поглощение станет нехватка качественных площадей и персонала, не исключает Виктор Заглумин. Эксперт считает, что онлайн-игроки будут сосредоточены на строительстве объектов собственными силами или с привлечением партнеров.

Дарья Андрианова