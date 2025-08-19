Фицо связал неприятие Украины в НАТО с завершением конфликта с РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что одним из ключевых условий для завершения конфликта на Украине — отказ от членства страны в НАТО. Об этом он сообщил во время видеообращения по итогам онлайн-саммита лидеров Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Фицо

Фото: Михаил Маркив / Pool, Коммерсантъ Роберт Фицо

Фото: Михаил Маркив / Pool, Коммерсантъ

Роберт Фицо подчеркнул, что с самого начала конфликта выступал против вступления Украины в Североатлантический альянс, несмотря на критику. Он напомнил, что после начала конфликта многие могли высказывать различные мнения, но его позиция оставалась неизменной.

Премьер-министр также отметил, что без обсуждения возможных территориальных изменений на Украине достичь прогресса в урегулировании конфликта будет невозможно.