Аэропорт Геленджика после возобновления работы обслужил 32,7 тыс. пассажиров

Аэропорт Геленджика за первый месяц после возобновления работы обслужил 32,7 тыс. пассажиров, сообщили в Росавиации. За этот период было выполнено 220 рейсов, а средний дневной поток пассажиров составил 1 021 человека.

В Росавиации отметили, что эти показатели свидетельствуют о высокой востребованности аэропорта и значительном туристическом потенциале курорта.

Аэропорт Геленджика возобновил работу после снятия ограничений, связанных с пандемией. Первый регулярный рейс из Москвы был принят 18 июля 2025 года.