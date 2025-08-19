УФСИН России по Волгоградской области предлагает 12 млн за замороженную свинину

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области в рамках исполнения государственного оборонного заказа ищет поставщика замороженной свинины. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит поставить мясо второй категории замороженное, без головы, ног, хвоста, внутренних органов и внутреннего жира по адресу г. Ленинск, ул. Промышленная, 12 в два этапа: с даты заключения госконтракта в течение 10 дней и в период с 1 до 15 октября этого года. Речь идет в общей сложности о 40 тыс. кг мяса.

Прочие характеристики товара: вид мяса по способу обработки — на кости; вид мяса по способу разделки — полутуша. Срок его годности должен составлять не менее шести месяцев. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 1,23 млн руб.

Извещение о закупке размещено 19 августа. Заявки принимаются до 27 августа. Начальная (максимальная) цена контракта — 12,3 млн руб.

Павел Фролов