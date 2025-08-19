С начала учебного года нижегородским студенткам увеличат пособие по беременности

В Нижегородской области 1 сентября пособие по беременности и родам для студенток очных отделений будет рассчитываться в размере 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. По данным регионального отделения Социального фонда, это 18,17 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Пособие по беременности и родам выплачивается за период 70 дней до родов и 70 дней после них .

Сейчас выплата студенткам зависит от величины стипендии. К примеру, если стипендия составляет 2,4 тыс. руб., то она получает декретные 11,2 тыс. руб. Тем, у кого отпуск по беременности и родам начнется с 1 сентября, Соцфонд будет выплачивать в общей сложност 84,8 тыс. руб.

Для выплаты пособия студенткам необходимо подать заявление, представить справку из медицинской организации, документ, подтверждающий факт обучения с указанием периода отпуска по беременности и родам. Решения о назначении пособия нужно ждать 10 дней с момента регистрации заявления и ппяти 5 рабочих дней после принятия решения о назначении пособия.

Андрей Репин