В Махачкале на маршруты выйдут 84 новых автобуса в 2026 году

С января 2026 года в Махачкале на городские маршруты выйдут 84 современных автобуса, приобретенных в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на врио главы Махачкалы Джамбулата Салавова.

Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

Новый автопарк будет состоять из автобусов различного класса: 11 — большого, 57 — среднего и 16 — малого.

Автобусы большого класса будут курсировать по наиболее востребованным маршрутам, обеспечивая высокую пропускную способность, а автобусы среднего и малого класса возьмут на себя обслуживание районов с меньшей загруженностью, обеспечивая гибкость и доступность транспортного сообщения.

Наталья Белоштейн