Товарооборот между Россией и Китаем продолжает снижаться

Объем торговли России и Китая заметно снизился, и такая тенденция вряд ли поменяется в скором времени. К концу года товарооборот составит $230-235 млрд после рекордных $245 млрд в прошлом году. Таким прогнозом поделился председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС), советник президента Национального координационного центра международного делового сотрудничества Максим Кузнецов.

Россия поставляет в КНР прежде всего сырье: нефть, уголь и природный газ. Китай экспортирует преимущественно электронную и сельскохозяйственную технику, промышленное оборудование, транспортные средства. По оценкам РАДС, объем китайских инвестиций в Россию составляет $55 млрд. Большая часть приходится на энергетику, горную добычу, недвижимость и в меньшей степени на обрабатывающую промышленность. Между тем Россию продолжают считать страной с повышенным уровнем риска. Крупные компании держат на паузе инвестиционные проекты, либо реализуют их только под серьезные гарантии со стороны федеральных и реже региональных органов власти.

«Нас воспринимают как страну, в которой все очень часто меняется, и эти изменения могут быть непредсказуемыми для инвестора. Это касается и регуляторики и изменений в законодательстве. Китайским инвесторам нужно понимать скрытые тенденции, какие планы у государства есть по развитию в определенной отрасли. Они хотят понятного и ресурсного партнера»,— рассказал господин Кузнецов на сессии ИД «Коммерсантъ» на третьем международном форуме «Россия и Китай» в Казани.

Приток инвестиций со стороны китайских компаний за три-четыре года может составить $5-7 млрд в случае отмены большинства санкций, добавил эксперт. «Это касается тех проектов, которые на текущий момент обсуждаются, но в силу неопределенности внешней среды по ним не достигнуты финальные договоренности»,— резюмировал господин Кузнецов.

По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами в первом полугодии сократился на 9,1% в годовом исчислении и составил $106 млрд. Как отмечают эксперты, на торговлю повлияли снижение цен на энергоресурсы, высокая ключевая ставка и проблема трансграничных расчетов.