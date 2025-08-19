Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что власти СССР и России «были правы», не желая видеть НАТО у своих границ.

По словам господин Трампа, «задолго до» президента России Владимира Путина звучало «нет-нет со стороны России или Советского союза». «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы», — сказал президент США.

В октябре 2021 года Владимир Путин, выступая в Сочи на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что «фактическое военное присутствие НАТО на Украине представляет реальную угрозу для России». После начало СВО он не раз говорил, что для урегулирования конфликта нужно разрешить его первопричины.