В Ставрополе на школьные принадлежности льготникам выделили 600 тысяч рублей

В Ставрополе с 28 августа начнут выдавать бесплатные канцелярские наборы первоклассникам семей, принадлежащих к льготным категориям. На проведение акции из городского бюджета выделено более 600 тыс. руб. Об этом сообщил глава администрации города Иван Ульянченко в своем Telegram-канале.

По словам господина Ульянченко, школьные принадлежности получат дети от шести до восьми лет включительно, зарегистрированные по месту жительства или пребывания в краевом центре. Право на получение наборов имеют несколько категорий детей: из малоимущих семей (при наличии соответствующей справки), дети-инвалиды, находящиеся в социально опасном положении и под опекой, сироты.

«Также канцтовары предоставят детям погибших военнослужащих, участвовавших в спецоперации и выполнявших задачи в Сирии, детям мобилизованных граждан и вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины. В перечень льготников вошли и дети из многодетных семей участников СВО»,— пояснил глава администрации.

Валентина Любашенко