ГБПОУ ПО «МАТК» ищет подрядчика на кровлю и ливневую канализацию за 6,7 млн

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Мокшанский агротехнологический колледж» (ГБПОУ ПО «МАТК») объявило аукцион на капремонт кровли и внутренней системы ливневой канализации здания своего общежития. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Объект расположен по адресу: р.п.Мокшан, ул. Студенческая, здание 2. Исполнителю предстоит выполнить работы до 1 декабря этого года.

Извещение о закупке размещено 19 августа. Заявки принимаются до 27 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6,7 млн руб.

Павел Фролов