Львова-Белова: в школах с 1 сентября ограничат число контрольных работ

С 1 сентября в российских школах сократится количество контрольных работ, введут оценку за поведение и разрешат родителям присутствовать на ЕГЭ. Об этом сообщила омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

Контрольные работы по каждому предмету будут занимать не более 10% учебного времени. В некоторых школах в пилотном режиме введут оценку за поведение. В 5-7-х классах исключат обществознание, заменив его курсом «История нашего края».

Родители смогут присутствовать на ЕГЭ, чтобы контролировать условия для выпускников. Также с нового учебного года вводят новую должность — медицинская сестра-специалист, а медпункты будут обновлены согласно современным требованиям.