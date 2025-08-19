Дошкольники поддержат беседу

«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах. Пилотный проект запустят уже в сентябре-ноябре, сообщили в Минпросвещения. Для апробации выбраны 22 региона, в том числе Москва, Донецкая и Луганская народные республики, Чукотка. В общей сложности в программе примут участие 100 дошкольных учреждений, где «Разговоры о важном» будут проводить для детей от трех до семи лет. Воспитатели должны будут в доступной форме рассказывать о важности семьи и дружбы, формировании навыков общения и развитии нравственных качеств, уточнили в министерстве.

Сейчас разрабатывается методология таких занятий, говорит исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская: «Воспитательный процесс не предполагает однобокого формирования чувств или качеств. Это прежде всего честность, доброта, взаимопомощь, умение отвечать за свои поступки. Казалось бы, детки маленькие, но чувство сострадания и желание помочь проявляются на самом раннем этапе, когда ребенок искренне пытается поделиться той же конфеткой. Это с раннего возраста присутствует либо отсутствует в детях, если мы соответственным образом не поощряем те или иные благодетели. Например, ощущение, что родина — это тоже дом, где ты живешь, что это близкие и родные люди, которые тебя окружают. Безусловно, информация должна быть полной, содержательной, не вредоносной, не занудной.

Уже много лет применяется именно активный игровой формат, это и готовые пособия, и настольные развивающие игры.

Например, есть очень интересная отечественная программа-проект, которая учит детей и правилам поведения на дороге, и добрым поступкам. Таких примеров у нас достаточно много, сейчас главная задача специалистов — собрать воедино тот массив, тот контент, который должен выполнить эти задачи».

Программа рассчитана на государственные детские сады, но и в частных похожая работа тоже ведется. Причем только работой с педагогами это не ограничивается, привлекаются и родители, рассказала замдиректора частного детского сада Infant School в Хамовниках Наталия Дербенева: «Мы всегда вели "Разговоры о важном", поднимали с детьми темы семьи, родины, патриотизма, наших праздников — государственных, православных, мусульманских — вопросы многонационального государства. Поэтому для нас ничего нового в этом нет.

Это, конечно, не лекция, а обязательно наглядная агитация в хорошем смысле. Например, мы делаем какое-то оформление, выставку книг, игрушек, интересных картинок. Для маленьких деток от двух до четырех лет мы делаем игры, сказки, чтобы больше была затронута эмоциональная сфера, чем познавательная. Для детей с пяти до семи лет важен и познавательный вопрос, мы приглашаем даже в детский сад разных спикеров, родители приходят и рассказывают про праздники, про национальность, обязательно смотрим какие-то видео, обсуждаем с детьми, кто как дома отпраздновал, какие у кого впечатления».

Решение о необходимости введения «Разговоров о важном» во всех дошкольных учреждениях страны будет приниматься по результатам проведенной апробации, уточнили в Минпросвещения. С 2022 года такие занятия проводят в школах и средних специальных учебных заведениях.

