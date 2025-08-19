Число китайских туристов в Татарстане выросло в 2,2 раза в годовом отношении

В 2025 году число китайских туристов в Татарстане выросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Т2.

С января 20% всех туристов в Татарстане были из Китая, что сделало их самой многочисленной группой гостей в регионе. Также за первые шесть месяцев 2025 года Татарстан занял 11-е место среди российских регионов по числу китайских туристов. Среди субъектов, наиболее удаленных от Китая, республика заняла третье место. В то же время татарстанцы вдвое чаще ездили в Китай по сравнению с предыдущим годом.

Среди иностранных туристов в прошлом году на втором месте были граждане Германии, составлявшие 12% от общего числа. В текущем году их место заняли туристы из Беларуси с показателем 10,2%. На третьем месте оказались граждане Ирландии, которые составили 9,3% от общего числа туристов в Татарстане.

Влас Северин