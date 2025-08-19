Как менялась позиция президента Украины по переговорам с Россией

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о диалоге с Россией. Первый пункт документа гласил: «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Владимир Зеленский

В тот же день в своем Telegram-канале он написал: «Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно… Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России».

1 июля 2023 года на встрече с испанским премьером Педро Санчесом Владимир Зеленский назвал условием переговоров с Россией выход на границы Украины 1991 года: «Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву».

26 мая 2024 года Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале: «Украина имеет самый большой в мире опыт обмана со стороны России на переговорах. Обмана, который, в частности, был прикрытием России для подготовки этой войны». И заявил о необходимости проведения «саммита мира с участием лидеров, которых России не обмануть».

16 мая 2025 года президент Украины заявил, что «важно дать шанс подлинной дипломатии», поблагодарил страны Европы за поддержку «полного и безусловного прекращения огня на 30 дней и прямых переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне».

16 июля 2025 года на встрече с главами МИД Польши и Литвы Владимир Зеленский был вновь настроен на переговоры: «Мы готовы говорить с Россией. Мы готовы продолжать говорить в любое время и в любом месте».