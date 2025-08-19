Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Руководителя детского центра «Вега» обвинили в мошенничестве с субсидиями

Нижегородский райсуд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя детского центра «Вега», обвиненной в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, обвиняемая подписала фиктивные контракты с фирмой предполагаемой подельницы на проведение официальных мероприятий по проекту «Успех каждого ребенка» в рамках нацпроекта «Образование» за счет госсубсидий. Никакие мероприятия в действительности не проводились, полагает следствие.

Ущерб областному бюджету от действий обвиняемой и соучастников превысил 1,4 млн руб. В рамках расследования арестовано имущество фигурантов.

Владимир Зубарев