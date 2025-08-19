В ХМАО дело о гибели пяти рабочих после взрыва на газопроводе передали в суд

Уголовное дело о гибели пяти человек в результате аварии на газопроводе в Белоярском(ХМАО) направлено в суд. Прокуратура Белоярского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника, главного и ведущего инженеров линейно-эксплуатационной службы газотранспортного предприятия «Газпром Трансгаз Югорск». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Руководители подразделений обвиняются по ч.3 ст.217 УК РФ(Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека). Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

«По версии следствия, обвиняемые, будучи должностными лицами, не обеспечили соблюдение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта»,— говорится в сообщении.

Трагедия произошла 16 мая 2023 года вблизи поселка Лыхма Белоярского района на газопроводе «Ямбург— Елец-1». При проведении работниками ремонтных работ по очистке магистрального газопровода произошел взрыв с одновременным возгоранием газовоздушной смеси. Пять работников погибли, еще одному причинен тяжкий вред здоровью.

Полина Бабинцева