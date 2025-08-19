Жителя Октябрьска будут судить за поддельные права на управление маломерным судном

Сызранский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу 41-летнего жителя Октябрьска. Он обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного официального документа», сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По версии дознания, в апреле 2025 года мужчина обратился в региональный Центр ГИМС ГУ МЧС с заявлением о замене удостоверения на право управления маломерным судном. Однако ранее обучение по управлению судном он не проходил, а имевшееся у него удостоверение официально не выдавалось и оказалось поддельным.

Сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский городской суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев