Ульяновский областной суд сообщил о гибели сотрудника в зоне СВО
В зоне проведения специальной военной операции погиб водитель Ульяновского областного суда Константин Чаманов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Уроженец села Малое Сунчелеево Аксубаевского района Татарстана в училище получил профессию механизатора. Проходил службу в Афганистане, трудился в УВД по Ульяновской области, где был награжден медалями «За отличие в службе» III степени, «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I степени.
В Ульяновском областном суде Константин Чаманов проработал 14 лет, в мае 2025 года подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.