Ульяновский областной суд сообщил о гибели сотрудника в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб водитель Ульяновского областного суда Константин Чаманов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Уроженец села Малое Сунчелеево Аксубаевского района Татарстана в училище получил профессию механизатора. Проходил службу в Афганистане, трудился в УВД по Ульяновской области, где был награжден медалями «За отличие в службе» III степени, «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I степени.

В Ульяновском областном суде Константин Чаманов проработал 14 лет, в мае 2025 года подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.

Евгений Чернов