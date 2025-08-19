Глава Прикамья Дмитрий Махонин зарегистрировал канал в новом мессенджере Max

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин зарегистрировал свой официальный канал в новом мессенджере Max. «О работе по развитию региона и наших общих достижениях буду рассказывать там», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Мессенджер разработки VK в тестовом режиме работает с 1 марта. Официальный запуск запланирован на сентябрь. В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. После этого шесть регионов России вошли в пилотный проект по переводу школьных чатов в Max. Представители мессенджера заявили, что с момента запуска платформы пользователи отправили более 200 млн сообщений и сделали около 30 млн звонков.