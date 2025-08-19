МВД раскрыло число заявок на проживание в РФ из-за традиционных ценностей

Более 1,8 тыс. иностранцев подали заявки на временное проживание в России по указу президента РФ, который направлен на поддержку тех, кто разделяет традиционные российские ценности. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк. Указ, подписанный год назад, облегчает переселение жителей дальнего зарубежья в Россию.

С начала действия указа было подано свыше 1,8 тыс. заявлений, из которых 1,3 тыс. уже одобрены. Ирина Волк отметила, что переселенцы включают предпринимателей, работников сельского хозяйства и деятелей образования и культуры.

Среди заявителей граждане Германии (369 человек), Латвии (185), США (163), Франции (136), Италии (133), Эстонии (87), Великобритании (87), Южной Кореи (78), Канады (78) и Литвы (64). Наибольшее количество заявлений поступило в Москве (594), Санкт-Петербурге (300), Московской области (186) и Краснодарском крае (176).