В Самаре в суде по «делу Бойко» искали «черную бухгалтерию» и картельный сговор

Во вторник, 19 августа, в Ленинском районном суде Самары возобновился процесс по уголовному делу о получении взяток бывшими высокопоставленными чиновниками региона. В числе обвиняемых — экс-руководитель областного ГУ МЧС Олег Бойко, который, по версии следствия, незаконно получил более 73 млн руб. за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

На процессе продолжился допрос свидетелей, начатый на предыдущем заседании. В этот раз показания дали бухгалтер ООО «Консалт-С» (предыдущее название — «Витязь-Консалт») Ольга Глухова и главный бухгалтер этой же фирмы Ольга Кузьмина, а также кадровый специалист Единого центра пожарного мониторинга Елена Дубова. Все указанные свидетели работают в фирмах, которые учредил осужденный за дачу взяток бывшим чиновникам бизнесмен Ян Гущин (руководителем была обвиняемая по делу коммерсант Елена Тютюнник) и которые связаны с пожарной безопасностью.

Свидетели заявили, что им неизвестно о договорных отношениях указанных фирм с региональным ГУ МЧС и что в непосредственной передаче и переводе средств обвиняемым они не участвовали.

Бухгалтеры утверждали, что помогали вести бухучет фирмам коммерсанта и оформляли все операции в соответствии с законом.

В распоряжении Ольги Глуховой были банковские карты ИП Борисова (руководителя ООО «Консалт-С») и ИП Гущина, которые по поручению начальства использовались ей для снятия средств на хознужды (ремонт офиса) и начисления премий сотрудникам компаний. Свидетель отметила, что через нее проходили составленные Еленой Тютюнник документы компании, связанные с кассовыми расходами, и в них упоминалась кличка «Монгол». Но какие суммы в них фигурировали, Ольга Глухова не помнит. Свидетель утверждает, что только во время следственных действий она узнала, что под этой кличкой скрывался Олег Бойко.

Другой свидетель, Елена Дубова, рассказала, что отвечает за поиск тедеров и подачу заявок на участие в аукционах, связанных с поставкой и монтажом противопожарного оборудования для компаний и учреждений Самарской области. Со слов свидетеля, Ян Гущин поручал ей слать SMS-сообщения об этих тендерах фирмам-конкурентам, которых могли заинтересовать указанные аукционы. В суде выяснилось, что целью этих сообщений было проинформировать конкурентов, чтобы они снижали цены и не мешали фирме Яна Гущина победить на торгах. Свидетель не сразу вспомнила об этих SMS и рассказала о них лишь после того, как гособвинитель указала на противоречия в показаниях Елены Дубовой. Допрашиваемая добавила, что не считает действия, которые она совершала по указанию руководства, нарушением закона.

Допрос свидетелей продолжится на следующей неделе. Бывший руководитель ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, а также экс-начальник регионального УФМС Игорь Дахно, бывший начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-глава третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, бывший замдиректора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и экс-сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений Евгений Луговой обвиняются в получении взяток от бизнесменов. Незаконное вознаграждение передавалось за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

Также на скамье подсудимых находятся бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, обвиняемые в даче взяток. Ян Гущин, глава группы компаний «Витязь», уже осужден на шесть лет колонии и обязан выплатить штраф в 170 млн руб.

Большинство фигурантов уголовного дела частично сознались в преступлении, и лишь Евгений Луговой не признал вину.

Георгий Портнов