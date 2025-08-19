В Альшеевском районе задержали подозреваемого в гибели школьницы

Альшеевский межрайонный следственный отдел задержал местного жителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пп. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По версии следствия, вечером 18 августа нетрезвый водитель автомобиля «ВАЗ-2114», двигаясь по улице Вокзальной села Аксеново, сбил 12-летнюю школьницу на велосипеде. Потерпевшая скончалась на месте. Ранее подозреваемый был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Майя Иванова