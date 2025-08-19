Казахстан сообщил о бесперебойной прокачке нефти по «Дружбе» в ФРГ

Казахстан продолжает экспорт нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» без ограничений, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана. Поставки идут в обычном режиме. Нефть принимается без задержек.

Вместе с тем представитель Министерства экономики Германии сообщил Reuters о кратковременном сбое в поставках казахстанской нефти на немецкие нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, работа завода в Шведте не останавливалась, надежность поставок не была нарушена.

В последнее время инфраструктура нефтепровода «Дружба» подвергалась атакам беспилотников, что ограничивало прокачку сырья. 18 августа словацкая компания Transpetrol сообщила об остановке экспорта российской нефти на НПЗ в Словакии. Поставки нефти из России в Венгрию также были приостановлены после удара дронов по трансформаторной подстанции.