В Смольном показали ход работ по строительству Большого Смоленского моста

В Петербурге продолжаются работы по строительству Большого Смоленского моста через Неву. На объекте завершили еще один важный этап — смонтировали противовесные блоки разводного пролета на шестой опоре. Ход работ показали в пресс-службе городской администрации.

Как отмечают специалисты, противовесные блоки нужны для балансировки конструкции. Ранее их установили на пятой опоре. Именно на эти две опоры будет опираться разводной пролет Большого Смоленского моста.

Масса каждого противовесного блока составляет более 50 тонн, их монтировали с помощью плавкрана большой грузоподъемности. Общий вес противовесов Большого Смоленского моста с наполнением составит 1469 тонн, отмечается в сообщении.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что власти Санкт-Петербурга запросили на строительство Большого Смоленского моста казначейский инфраструктурный кредит в размере 15 млрд рублей.

Андрей Цедрик