Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о контактах с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Российский лидер рассказал об основных итогах недавних контактов с президентом США Дональдом Трампом.

«Рассмотрены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Дана высокая оценка совместной работе в формате ''ОПЕК плюс'' по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка. Условлено о продолжении взаимодействия на различных уровнях»,— сообщил Кремль.

В Анкоридже 15 августа состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер сообщил об ее итогах премьер-министру Индии Нарендра Моди, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президенту Бразилии Луле да Силве. Ночью 19 августа Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы рассказать об итогах переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Лусине Баласян