На Ставрополье преступили к созданию технопарка для инновационных проектов

В Ставрополе началось строительство технопарка для инновационных производств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам встречи с представителями малого и среднего бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На совещании представители ставропольского бизнес-сообщества напомнили о необходимости такой площадки для работы высокотехнологичных компаний.

«В этом направлении решение найдено. На базе одного из предприятий Ставрополя мы уже приступили к созданию технопарка именно для таких производств»,— сообщил господин Владимиров.

Кроме того, во время встречи обсуждалась и инициатива по созданию единого центра для ставропольских производителей беспилотных летательных аппаратов. Его задача — координация работы при выпуске БПЛА для гражданского сектора и агропромышленного комплекса. Это предложение будет проработано с правительством Ставропольского края.

Также были затронуты вопросы легкой промышленности. Ее основная проблема — нехватка специалистов для работы на современном швейном оборудовании.

Наталья Белоштейн