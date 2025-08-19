В Самарскую область поставили почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа

На территории Самарской области медицинские учреждения готовятся к вакцинации от гриппа. Планируется привить более 1,8 млн жителей, для этого поставлено почти 600 тыс. доз вакцин от гриппа. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прививочную кампанию планируют начать 1 сентября. В регион поступил первая партия вакцины: «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и «Флю М». Вакцины содержат обновленные штаммы вирусов, актуальные для предстоящего осенне-зимнего сезона.

Руфия Кутляева