В Самарскую область поставили почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа

На территории Самарской области медицинские учреждения готовятся к вакцинации от гриппа. Планируется привить более 1,8 млн жителей, для этого поставлено почти 600 тыс. доз вакцин от гриппа. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прививочную кампанию планируют начать 1 сентября. В регион поступил первая партия вакцины: «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и «Флю М». Вакцины содержат обновленные штаммы вирусов, актуальные для предстоящего осенне-зимнего сезона.

Руфия Кутляева