Труд попал под сокращение

На предприятиях растут долги по зарплате и скрытая безработица. За месяц доля сотрудников, работающих неполный день или неделю выросла с 9% до почти 14,5% от среднего количества сотрудников. О тенденции «Ведомостям» рассказали представители профсоюзов и бизнес-объединений, в том числе «Опоры России», «Деловой России» и Торгово-промышленной палаты. Доля работников в простое также увеличилась 2,5 п. п., до почти 40 тыс. человек. Росло в июне и число увольнений: заявления подали почти 20,5% от среднего числа сотрудников, сообщает Роструд. Это почти на 4 п. п. больше, чем в мае.

Только с 1 августа на четырехдневную рабочую неделю перешел КамАЗ. Причина в сокращении производства. За первое полугодие российский рынок грузовиков сократился почти на 60%. На такой же шаг вынужден был пойти Горьковский автозавод, напомнил исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко: «Мы говорим о скрытой безработице, которую еще приравнивают к сокращению рабочей недели и уходу в неоплачиваемые отпуска. Пока мы можем четко говорить о секторах, связанных с автомобилестроением и производством сельхозтехники, поскольку эти предприятия заявили, что они отправляют сотрудников на четырехдневную неделю.

Этот эффект существует — вопрос в том, насколько он масштабен. Если условия работы секторов, завязанных на высокую ключевую ставку, сохранятся достаточно долго на этом уровне, можно прогнозировать дальнейшее охлаждение рынка труда. У нас неоднократно предпринимались меры поддержки после кризиса 2008 года, в 2015 году, когда был скачок цен на нефть. Это было и в 2020 году. Опыт достаточно большой, вплоть до прямых субсидий и послаблений по кредитам. Все это возможно и доступно. Но все это начинается после того, как принимаются соответствующие нормативные акты. Сейчас антикризисные программы, которые были в 2022 году, в основном исчерпаны. Но пока никаких конкретных решений не принято».

Тем временем работодатели стали чаще задерживать зарплаты. По данным Росстата, долги увеличились почти в 3,5 раза, до 1,66 млрд руб. год к году. Что делать сотруднику, которому задерживают зарплату, сокращают или выводят в простой? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с юристом, экспертом по трудовому праву Александром Южалиным: «Закон предусматривает, что все эти отпуска или перевод на неполное рабочее время должны быть согласованы с работником. Здесь сотрудник как раз и может выбрать. Конечно, если он против, то может об этом сказать работодателю. В этом случае все будет зависеть от ситуации в организации.

Если все-таки работник понимает, что его права нарушены, то есть если работодатель в одностороннем порядке отправил его в простой, нужно обращаться за защитой своих прав. Если говорить о простое, нужно понимать, о чем именно идет речь: произошло ли это по вине работодателя, по вине работника или по независящим от сторон причинам. Простой по вине работника не оплачивается, по вине работодателя компенсируется в размере двух третей средней заработной платы, а простой по независящим от сторон обстоятельствам — двух третей от оклада. Совсем не платить работодатель, если он является инициатором данного простоя, не может».

По состоянию на июнь уровень безработицы в стране находится на рекордно низких уровнях — 2,2%, сообщал Росстат. Это минимум за весь период наблюдения с 1991 года.

Александра Майданская