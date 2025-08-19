Жителей Иглино осудили за нападение на подростков

Иглинский межрайонный суд вынес приговор троим жителям села Иглино в возрасте от 18 до 43 лет, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР. В зависимости от роли и степени участия в преступлении их признали виновными в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), похищении (пп. «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ) и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ).

Фигурантами уголовного дела стали предприниматель Рауф Габдуллин, его сыновья Вадим и Шамиль Габдуллины, а также их знакомый Ислом Надыров.

Как установлено в суде, вечером 20 апреля 2024 года Рауф Габдуллин, недовольный поведением подростков, которые переходили дорогу, вместе с сыновьями и знакомым избили их. В результате 17-летнего пострадавшего госпитализировали с травмами. Затем фигуранты уголовного дела насильно привезли на автомобилях пятерых молодых людей на центральную площадь Иглино, где продолжили их избивать. В результате семеро потерпевших, в том числе четверо несовершеннолетних, получили травмы.

Также один из подсудимых отобрал и разбил мобильный телефон девушки-подростка, опасаясь, что она снимет избиение на видео.

Суд приговорил Вадима Габдуллина к двум годам и трем месяцам, а Шамиля — к двум с половиной годам колонии общего режима и взыскал с них компенсацию морального вреда в размере от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Действия третьего подсудимого переквалифицированы, уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

В отношении Рауфа Габдуллина материалы дела выделили в отдельное производство.

Майя Иванова