Прокуратура оспорила попытку вывода средств нижегородской фирмы за рубеж
Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел иск Приволжской транспортной прокуратуры, которая оспаривала уступку права требования ААS Amur Assets Shipping Company Limited компании ООО «Д.Н.К» к ООО «Нижегородская логистическая компания». В надзорном ведомстве сообщили, что иностранная компания подписала договор уступки к аффилированной российской структурой, чтобы взыскать с нижегородского ООО более 320 млн руб. для вывода за рубеж.
Как следует из арбитражной картотеки, в сентябре 2023 года ААS Amur Assets Shipping Company Limited заключила с нижегородской компанией 15 договоров фрахтования судна без экипажа и уступила права требования ООО «Д.Н.К». В свою очередь «Нижегородская логистическая компания» решила оспорить договор цессии в арбитражном суде Москвы, который отказал ей в иске.
Решение было обжаловано в апелляции, который отменил договор цессии. «Действия сторон договора нарушали установленный законодательством порядок исполнения финансовых обязательств перед иностранными контрагентами через специальные счета», — отметили в прокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что пресекли попытку незаконного вывода на иностранные счета многомиллионной суммы.