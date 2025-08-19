Дом банкира Ртищева в Ставрополе стал памятником архитектуры

Власти Ставропольского края официально присвоили статус объекта культурного наследия старинному дому банкира Ртищева на ул. Дзержинского, 92 в Ставрополе. Соответствующий приказ подписан краевым управлением по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия 13 августа 2025 года.

Особняк начала 20 века, который ранее принадлежал семье Ртищевых, получил статус памятника архитектуры. Государственная защита распространяется на основные постройки и ограждение территории. Теперь любые реконструкционные работы или изменения внешнего вида здания потребуют специального разрешения ведомства.

Включение дома в перечень культурного наследия произошло на основании экспертного заключения в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Информацию об объекте направят в федеральный реестр Минюста и Ставропольскую городскую администрацию для корректировки градостроительной документации. Собственникам недвижимости и муниципальным властям предстоит соблюдать новые требования по сохранению объекта.

Валентина Любашенко