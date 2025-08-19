«Локомотив» объявил о подписании Мартина Герната
Ярославский ХК «Локомотив» и защитник Мартин Гернат подписали новое соглашение. Об этом объявил клуб в своих соцсетях.
Фото: ХК «Локомотив»
«Новое соглашение со словацким игроком рассчитано на год. В чемпионском сезоне Мартин Гернат стал самым результативным защитником и набрал 36 (7+29) очков»,— говорится в сообщении клуба.
Напомним, что Гернат последние два сезона выступал за ярославский клуб. После окончания сезона 24/25 появилась информация о возможном отъезде защитника в НХЛ, однако позже журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил, что «Локомотив» переподпишет Герната.