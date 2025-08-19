Новый терминал аэропорта Мурманска планируют сдать в ноябре

Строительство нового терминала аэропорта в Мурманске завершится до 15 ноября. Об этом заявил генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич на совещании с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, сообщило министерство информационной политики Мурманской области.

Евгений Янкилевич отметил, что изначально планировалось завершить строительство с опережением в сентябре, однако это не произошло «по объективным причинам». В итоге работы планируют окончить в установленный договором срок — до 15 ноября 2025 года. Также участники совещания обсудили разработку проектной документации — ожидается, что она завершится в 2026 году.

Площадь нового терминала превысит 14 тыс. кв. метров. Его строительство позволит обслуживать 3 млн пассажиров в год против текущих 1,4 млн, говорится в публикации.