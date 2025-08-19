В Оренбуржье устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли двое

Исполняющий обязанности прокурора Оренбургской области Игорь Крушинский поручил организовать проверку по факту ДТП, в результате которого погибли два человека. Произошло столкновение на 268 км. автодороги Бугульма — Бугуруслан — Бузулук — Уральск. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации ведомства, 18 августа около 20: 25 (MSK+2) водитель автомобиля «Мазда» нарушил правила дорожного движения и «допустил столкновение с движущимся в попутном направлении трактором “Т-150”». От удара спецтехника выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Джили». Водитель и несовершеннолетний пассажир «Джили» скончались на месте.

Предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. На контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного поч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Руфия Кутляева