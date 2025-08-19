В Челябинской области началось строительство первого в России умного поселка

В Челябинской области реализуют проект ИЖС, органично сочетающий природу, архитектуру и технологии. Это будет не просто поселок, а масштабная система жизни за городом: с умными домами, развитой инфраструктурой и идеологией частного пространства в черте природы. На этой площадке планируется внедрение технических решений, которые лягут в основу новых федеральных стандартов «Умного ИЖС».



Поселок «Голос Горожане» расположится в Сосновском районе в 15 минутах езды от границы Челябинска. На территории в 12 гектаров не будет многоэтажек и плотной застройки – только частные дома и природа. Архитектура объединит традиционные формы и лаконичные современные решения, подчеркивающие индивидуальность каждого коттеджа. При этом весь проект будет выдержан в едином стиле – никаких «дворцов» или хаотичной застройки.

Дома в поселке оборудуют системой умного управления. В базовом варианте она будет включать умный замок, датчики открытия на окнах, датчики протечек, удаленный контроль работы газового котла, регулируемые термоголовки на радиаторах отопления и датчики температуры. Дополнительно можно подключить умный свет, розетки и шторы. Управлять системой можно с помощью колонки и мобильного приложения. Система работает даже без интернета. В нее получится интегрировать гаджеты сторонних производителей.

Интеллектуальные технологии выйдут и за пределы домов. Среди сервисов поселка – видеонаблюдение с реагированием на нетиповое поведение людей, система доступа автомобилей на территорию по специальным меткам, умные постаматы для служб доставки на въезде.

В проекте будет протестирована модель, которая разрабатывается при участии ведущих специалистов отрасли, Минстроя, Минцифры и Минпромторга России. В дальнейшем ее масштабируют на всю страну – опыт ляжет в основу федеральных стандартов «Умное ИЖС». Соглашение об этом подписано между АНО «Центр компетенций Умный город» и челябинской компанией «Голос.inSmart» (входит в «Группу Голос») на выставке «ИННОПРОМ-2025» в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Поселок реализует известный челябинский девелопер «Группа Голос». Это первый проект ИЖС в портфеле застройщика. На территории компания планирует создать прогулочные маршруты, спортивную и детскую инфраструктуру, зоны отдыха, озеленение, освещение. Пространство будет безбарьерным, дружелюбным к людям, уважающим тишину, чистоту и личные границы. В поселке запланирован собственный мини-парк с детскими площадками и соседской кухней, гостевые дома в аренду для родственников или гостей жителей, а также банный комплекс.

Сергей Пахомов, генеральный директор «Группы Голос»:

«Рынок индивидуального жилищного строительства в основном представлен частными инициативами – когда дома строят отдельные подрядчики или сами владельцы участков. Мы предлагаем иной, комплексный подход: весь поселок возводится единым проектом, впервые на Урале – по федеральному закону 214-ФЗ и со счетами эскроу. Это значит, что права покупателей защищены так же надежно, как при покупке квартиры в многоквартирном доме. Нет риска двойных продаж, застройщик несет ответственность за сроки и качество, а в случае непредвиденных обстоятельств деньги дольщиков остаются в сохранности. Для рынка ИЖС это новый уровень прозрачности и доверия».

В поселке построят 121 дом. Первую очередь сдадут в III квартале 2026 года.

ООО Специализированный застройщик «Голос.Горожане». ИНН: 7448253991 Проектная декларация на сайте наш.дом.рф