Центр бокса в Городце откроют 27 августа

Центр бокса в Городце откроется 27 августа, сообщили в правительстве Нижегородской области. Это единственный специализированный в Нижегородской области подобный объект, отметили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Центр площадью 987,8 кв. м оснащен трибуной, тремя раздевалками с душевыми, камерой сухого жара и медкабинетом, на территории расположены теннисные корты. На втором этаже здания находятся административные помещения.

Как писал «Ъ-Приволжье», во время строительства центра дважды менялись подрядчики. Реализации проекта долго добивался боксер Андрей Гоголев.