Россияне не стремятся за границу

Процент россиян, которые хотели бы переехать в другую страну на постоянное место жительства, сохраняется «на историческом минимуме», сообщает аналитический центр ВЦИОМ. Сегодня их доля составляет 6% от всего населения, следует из результатов мониторинга эмиграционных настроений граждан. В прошлом году этот показатель был ниже на 1 п. п., что не превышает уровень погрешности (2,5%). «Скорее не хотят» уехать за границу 91% респондентов, а затрудняются с ответом еще 3%. По версии ВЦИОМа, больше всего желающих уехать из страны было в 2019 году — тогда опрос показал 17%. А в 2020, 2021 и 1991 годах — по 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Половина из тех, кто хотел бы покинуть страну, уже думают о переезде, но пока не знают, когда это будет возможно, «в силу определенных причин». Это максимальный показатель за всю историю опроса — ранее он не превышал 21%. При этом больше трети (36%) видят свой переезд реальным, но в разные сроки: в течение ближайшего года-двух — 12%, трех—пяти лет — 14%, шести—девяти лет — 9%, десяти лет — 1%.

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров видит в этой статистике признаки конца эпохи «открытого мира». «Ситуация России на этом фоне и уникальна, и типична. Типично — сокращение притока: общество сегодня гораздо жестче, чем прежде, настроено к приезжим и требует от государства большего контроля, надзора и ограничений по отношению к иммигрантам,— заявил господин Федоров.— Уникально сокращение оттока: ехать особенно некуда, да и некому — практически все, кто хотел, это уже сделали, а оставшиеся вполне устроились и неплохо себя чувствуют в родной стране».

Эмилия Габдуллина