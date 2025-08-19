В Ульяновске природоохранная прокуратура проверит угрозы Шолмовскому озеру

Ульяновская природоохранная прокуратура организовала проверочные мероприятия по обращению жителей микрорайона Свияга-10 Засвияжского района Ульяновска, заявивших о ведении незаконных строительных работ, угрожающих сохранности озера, расположенного около их многоквартирных домов. Об этом во вторник сообщила «Ъ-Волга» Волжская природоохранная прокуратура.

Фото: Эльвира Яфизова

Обращение жителей в ВМПП было направлено в минувшую пятницу. Инициативная группа защитников озера сообщала, что на территории водоохранной зоны озера, зарегистрированного в государственном водном реестре, неизвестной организацией проводятся земляные работы с использованием тяжелой техники, разрыт ручей, обеспечивающий связь озера с рекой Свиягой (федеральным водным объектом), без порубочного билета и проекта благоустройства «снесены многолетние деревья», работы ведутся в 20 м от озера, на котором гнездятся редкие виды птиц, в том числе краснокнижные лебеди-шипуны.

Жители отмечают, что территория не огорожена, паспорт объекта не вывешен, какая организация ведет работы и по какому проекту, неизвестно. Первоначально был вывешен информационный щит, на котором отмечалось, что работы «по капитальному ремонту участка водовода» ведет УМУП «Ульяновскводоканал», однако вскоре щит исчез. Представители подрядчика сообщали жителям, что производится замена водовода холодной воды в Засвияжье «в рамках федерального проекта», и отмечали, что в ходе работ ручей будет засыпан.

Жители опасаются, что засыпка ручья и ведение работ без проработанного проекта приведет к нарушению гидрологической связи озера со Свиягой, что в дальнейшем может привести к гибели озера.

Во вторник инициативная группа защитников озера также сообщила, что по сомнительным действиям подрядчика и предполагаемым нарушениям законодательства также подготовила обращение и в прокуратуру Ульяновской области.

Депутат заксобрания по этому избирательному округу Денис Седов сообщил «Ъ-Волга», что намерен детально разобраться в ситуации и на этой неделе выехать на место совместно с представителями «Ульяновскводоканала» и региональным министром ЖКХ и строительства.

Жители микрорайона уже более пяти лет ведут борьбу за сохранение озера, выступая против планов застройки территории вокруг водного объекта, которая может привести к нарушению гидрологического баланса и гибели водного объекта. На территории рядом с озером компания «Новое поколение» планирует построить жилищный комплекс с МКД до 24 этажей.

Сергей Титов, Ульяновск