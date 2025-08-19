Глава Коми пообещал Путину привезти сливочного масла

Глава Коми Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о развитии сельского хозяйства в республике. Он добавил, что в регионе много «уникальных продуктов: начиная от оленины, заканчивая усть-цилемским маслом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Маслица-то не подвезли, нет?»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля»). Господин Гольдштейн ответил: «Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович».

Ростислав Гольдштейн на встрече с президентом также рассказал, что уровень безработицы в Коми «уже ниже, чем в среднем по стране», и составляет 0,6%. Строительство, по его словам, «удалось разогнать» до +15,3%. При этом промышленное производство «подсело».

Приоритетом господин Гольдштейн назвал выполнение задач, которые связаны с военной операцией на Украине. Он рассказал, что в регионе проживают более 7 тыс. семей участников боевых действий.