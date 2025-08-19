В Воронеже из-за отключений интернета могут появиться остановки с Wi-Fi

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже появится больше точек бесплатного Wi-Fi. Об этом он заявил, отвечая на вопросы местных жителей. Трансляцию вела пресс-служба правительства региона.

Александр Гусев отметил, что в первую очередь точки с бесплатным интернетом появятся в общественных местах: на крупных остановках общественного транспорта, в парках, на набережной.

Сейчас формируется «белый список» сервисов, которые будут работать во время отключения мобильного интернета в Воронежской области, добавил губернатор.