Прямые авиарейсы могут связать Нижегородскую область с Китаем

Правительство Нижегородской области рассматривает возможность открыть прямые рейсы в Китай. Об этом зампредседателя правительства Дмитрий Старостин сообщил на форуме «Ростки» в Казани, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Прямое авиасообщение рассматривается частью углубления партнерских отношений с Китаем. Также регион намерен развивать машиностроение, сельское хозяйство и образование. Господин Старостин добавил, что Нижегородская область хотела бы начать «более плотные и конкретные переговоры», чтобы организовать авиасообщение.

«Естественно, мы в этом заинтересованы, и, если присутствующие на сегодняшней встрече китайские партнеры также проявляют к этому интерес и готовы более предметно пообщаться, мы будем очень рады", — добавил чиновник.