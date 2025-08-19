Прямые авиарейсы могут связать Нижегородскую область с Китаем
Правительство Нижегородской области рассматривает возможность открыть прямые рейсы в Китай. Об этом зампредседателя правительства Дмитрий Старостин сообщил на форуме «Ростки» в Казани, пишет ТАСС.
Прямое авиасообщение рассматривается частью углубления партнерских отношений с Китаем. Также регион намерен развивать машиностроение, сельское хозяйство и образование. Господин Старостин добавил, что Нижегородская область хотела бы начать «более плотные и конкретные переговоры», чтобы организовать авиасообщение.
«Естественно, мы в этом заинтересованы, и, если присутствующие на сегодняшней встрече китайские партнеры также проявляют к этому интерес и готовы более предметно пообщаться, мы будем очень рады", — добавил чиновник.