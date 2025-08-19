Инвестиции утроились

Стоимость строительства эко-отелей «Ыдып» и «Катунь» в Турочакском и Майминском районах Республики Алтай выросла с 2,7 млрд руб. до 10 млрд руб. Инвестор резкое удорожание объясняет повышением ключевой ставки, изменением рыночных условий и возросшими расходами на энергоснабжение. Аналитики полагают, что заявленный объем вложений неокончательный и к финальной стадии проекта может увеличиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берега Телецкого озера привлекают инвесторов туристического бизнеса

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Берега Телецкого озера привлекают инвесторов туристического бизнеса

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

ООО «Рекреационные системы» увеличило объем вложений в строительство эко-отелей «Ыдып» и «Катунь» в Турочакском и Майминском районах Республики Алтай с 2,7 млрд руб. до 10 млрд руб. Соответствующие планы компании во время заседания инвестиционной комиссии подтвердил председатель правительства республики Александр Прокопьев. Как рассказал «Ъ-Сибирь» гендиректор общества Олег Васильев, рост стоимости обусловлен повышением ключевой ставки, изменением рыночных условий, в том числе повышением цен на стройматериалы и оборудование. Он добавил, что корректировка сметы также связана с возросшими расходами на обустройство систем энергоснабжения комплексов. Необходимая мощность составляет более 14 МВт.

ООО «Рекреационные системы» зарегистрировано в Москве в 2009 году, работает в сфере санаторно-курортных услуг. Генеральным директором с октября 2022 года является Олег Васильев, который также владеет 80% долей в уставном капитале. Оставшиеся 20% принадлежат Вадиму Трегубу. Согласно данным Rusprofile, в 2024 году чистый убыток общества составил 157,5 млн руб., что на 30% меньше, чем в предыдущем году (227,6 млн руб. убытка). Стоимость компании оценивается в 1,2 млрд руб.

«На этапе проектирования мы рассчитывали на попадание в программу “Инфраструктурные проекты”, которая в том числе предполагает госфинансирование строительства электросетей. Однако, этого не случилось, и нам пришлось пересмотреть параметры проекта. На сегодня мы получили экспертизу проектной документации, градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), разрешение на строительство, ждем от властей республики договор о целевом использовании — размещение комплексов "Ыдып" и "Катунь"»,— прокомментировал Олег Васильев.

Общая площадь земельных участков под строительство санаторно-курортных комплексов премиум-класса — на берегу Телецкого озера в Турочакском районе и реки Катунь в Майминском районе составляет более 20 га. Земля является федеральной собственностью и находится в аренде у компании. Проекты предполагают возведение гостиниц, коттеджей, ресторанов, SPA-центра, общежития для персонала и пр. Вместимость первого объекта составляет 10 основных номеров, второго — 230 номеров, в том числе в гостинице 140 номеров и в коттеджах 90 номеров. Ранее в компании сообщали, что строительство планируется на собственные средства.

Оба объекта должны быть сданы в конце четвертого квартала 2027 года, в том числе обустроено общественное пространство на территории вокруг комплексов.

Олег Васильев рассчитывает, что к строительным работам компания приступит до конца 2025 года. На это влияет скорость принятия управленческих решений в администрации региона, отметил он.

Заместитель генерального директора по маркетингу АО «Санаторий "Алтай"» Сергей Криворученко считает, что оба проекта будут востребованы у туристов. По его словам, гостиничных комплексов премиум-сегмента у Телецкого озера не много, а спрос есть. Такая же ситуация в Майминском районе, где запрос формирует горнолыжный комплекс «Манжерок».

Проект перспективный и может окупиться в планируемый срок с учетом его концепции и месторасположения, считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова. Впрочем, его параметры вновь могут измениться — увеличится стоимость или сроки строительства. «Среди факторов, влияющих на его реализацию, можно выделить доступность финансовых средств на приемлемых условиях, доступность стройматериалов, технологий оборудования и кадров, а также регуляторный фактор и общая экономическая обстановка»,—комментирует эксперт.

Задержки с утверждением документов также сдвигают сроки начала строительства, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«С учетом длительного горизонта реализации к 2027 году итоговая стоимость может превысить нынешние 10 млрд руб.»,— считает он.

Туристический поток в Республике Алтай по итогам 2024 года вырос на 5% по сравнению с показателем 2023 года и составил 2,7 млн человек. Прогнозируется, что в 2025 году этот показатель вновь вырастет на 5-7%, сообщила ранее первый заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова.

Лолита Белова