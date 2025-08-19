Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»

Заслуженного артиста Самарской области, актера Самарского академического театра драмы Владимира Сапрыкина наградили медалью «За труды в культуре и искусстве» — государственная награда РФ, учрежденная Указом Президента РФ. Об этом сообщает министерство культуры Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В министерстве отмечают, что Владимир Сапрыкин — ведущий артист театра. Он «постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики».

«Многие годы работы актера на самарской сцене свидетельствуют об исключительном умении артиста создавать глубокие, запоминающиеся характеры, при этом постигая и воплощая авторскую стилистику образов», — сообщают в министерстве культуры Самарской области.

Руфия Кутляева